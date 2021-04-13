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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ITSO’da tarım ve hayvancılık zirvesi

İHA

ITSO’da tarım ve hayvancılık zirvesi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ITSO) öncülüğünde kentin tarım ile hayvancılık sorunlarının ele alındığı geniş katılımlı bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, tarımsal ekonominin gelişmesi, tarımsal sanayi yatırımlarının artması için Büyük Ova Kanunu’nda gevşetmeler yapılması gerektiğini söyledi
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentin tarım ve hayvancılık sorunlarının tespiti ile çözüm yollarının belirlenmesi ile tarımsal ekonominin güçlendirilmesi amacıyla ITSO’nun ev sahipliğinde önemli bir toplantı düzenledi. Milletvekili Özel’in önderliğinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ile ilçe belediye başkanları, birlik ve kooperatif başkanları ile sektörün temsilcileri katıldı.
“Tarımda önümüze bir hedef koyacağız”
Milletvekili Özel, Isparta’da tarım ve hayvancılığı konuşturmak istediğini belirterek, “Ekonomimiz tarım ve hayvancılığa bağlı. Şu an ilimizde öğrenci yok, asker yok. Ama ekonomimiz ayakta. Demek ki şehrimiz için tarım ve hayvancılık çok önemli. Isparta tarımın merkezi tarımı konuşmak anlamında, çözüm üretmek anlamında sizleri dinlemek istiyoruz. Isparta’da tarımı konuşmak ve konuşturmak istiyoruz. Bizim çiftçimiz maalesef ki tarım teşkilatlarımızın ve ziraat fakültelerimizin önünde koşuyor. Tarım teşkilatlarımız problemleri çözmek yerine sadece teşvik almak isteyenlere aracılık hizmeti veriyor. Burada eksiklikler var. Ticaret ve Sanayi Odamız burada bize öncülük ediyor. Burada konuşulan her şeyi kayıt altına almak istiyoruz. Isparta tarım ve hayvancılık kapasitesinin ancak yüzde 2030’unu kullanabiliyor. Tarımda önümüze bir hedef koyacağız. Sizler konuşmazsa, bizler bu işleri yapmazsak çiftçimize, üreticimize kim öncülük edecek, sorunlar nasıl çözülecek. Herkesten katılım ve katkı bekliyoruz.”
“Isparta dışına çıkmadan Isparta’ya hizmet edemezsiniz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, “Isparta’nın değerini ancak dışarıya çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Yurt dışı çalışmalarımızda Isparta’yı ve ürettiğimiz ürünleri anlattığımızda insanlar şaşırarak sizi dinliyor. Isparta’da tarım ve hayvancılık çok önemli. Tropikal meyveler hariç burada her şey yetiştirilebiliyor. Arazimiz sulanabiliyor, 650 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. ITSO Başkanlığı yaptığım dönemde yurt dışı çalışmalarımız oldu. Elmamızın ihracatı için çalıştık. Isparta dışına çıkmadan Isparta’ya hizmet edemezsiniz” diye konuştu.
“Tarımsal sanayi yatırımlarına izin verilmeli”
ITSO Başkanı Mustafa Tutar da tarımsal ekonominin gelişmesi, tarımsal sanayi yatırımlarının artması için Büyük Ova Kanunu’nda gevşetmeler yapılması gerektiğini söyledi. Tarımsal sanayi ile ilgili yatırımlara izin verilmemesinden yakınan Tutar, yaş meyve ve sebze ihracatının mart ayında yüzde 111 arttığına dikkat çekti.
Toplantı diğer katılımcıların tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili görüş, öneri, şikâyet ve taleplerini iletmesi ile devam etti.

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