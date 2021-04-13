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Isparta’da elma ihracatı 4 kat arttı 2019’da 15 bin ton olan elma ihracatı bu sezon 60 bin tona çıktı Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Kentteki soğuk hava depolarında 150 bin ton elmamız var, bunlar da 2,5 ayda tüketilir”

İHA

Isparta’da elma ihracatı 4 kat arttı 2019’da 15 bin ton olan elma ihracatı bu sezon 60 bin tona çıktı Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Kentteki soğuk hava depolarında 150 bin ton elmamız var, bunlar da 2,5 ayda tüketilir”

Türkiye’nin önemli elma bahçelerinden biri olan Isparta’da elma ihracatı bir önceki sezona göre bu yıl 4 kat artışla 60 bin 539 tona çıktı. Kentte toplam 440 bin ton kapasiteli 108 soğuk hava deposunda şu anda 150 bin 705 ton elma bulunuyor.
Türkiye’de üretilen her 4 elmadan 1’ini yetiştiren Isparta’da bu sezon elma rekoltesi 900 bin ton ile rekor kırdı. 2020 yılının Eylül ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren hasat döneminin ardından elmalar kentte bulunan toplam 440 bin ton kapasiteli 108 soğuk hava deposunda muhafaza altına alındı. Depolardaki elmalar talebe göre yurtiçi ve yurtdışı piyasasına pazarlanıyor.

Elma ihracatı 60 bin tona çıktı
Isparta, elma ihracatında da artış yaşıyor. 2019 sezonunda yaklaşık 15 bin ton elma ihracatı gerçekleştirilen Isparta’da bu rakam İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, bugün itibariyle 60 bin 539 tona çıktı. Kentte üretilen elma başta Rusya ve Hindistan olmak üzere Bangladeş, İngiltere, Dubai, Brunei, İsrail, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, KKTC, Libya, Liberya, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Romanya, Rwanda, Singapur, Somali, Sri Lanka, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Gürcistan, Kamerun, Kazakistan ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

“2,5 ay içinde depolardaki elmalar da tüketilir”
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentin bu sezon 900 bin ton elma rekoltesi ile bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi. Elmanın üretildikten sonra kentte bulunan soğuk hava depolarında muhafaza altına alındığına değinen Selçuk, “Elmalarımız depoya girdikten sonra tasnif merkezlerinde seçimleri yapılıyor. Seçilen elmalar yurtiçi ve yurtdışına satılıyor. Nisan ayının ortalarındayız, Haziran ayının sonuna kadar elmalarımız depolarda kalabilir. Soğuk hava depolarında şuanda yaklaşık 150 bin ton kadar elmamız mevcut. Bu 2,5 aylık süre içerisinde depolardaki elmalarımız yurtiçi ve yurtdışında tüketilir” dedi.

“Patates, soğan örneği olduğu gibi tüketilmesini istiyoruz”
Depolarda bulunan elmalar konusunda yetkililerden destek beklediklerini belirten Selçuk, “Elmanın depolarda kalmaması için tedbir amaçlı hastaneler, yemekhaneler ve askeri birliklerde patates, soğan örneği olduğu gibi tüketilmesini istiyoruz. Bu konuda yardımcı olursak çiftimizin mahsulü de elinde kalmamış olur. Elma çok sağlıklı bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz. Günde bir elma obez olma diyoruz” diye konuştu.

“Kilogramı 0.70 ila 1.20 dolar arasında ihraç ediliyor”
Ziraat Odası Başkanı Selçuk, kentin elma ihracat rakamlarının da 15 bin tondan 60 bin tona çıktığını belirterek, üretilen ürünün ihraç edilmemesi durumunda değerinin kalmayacağını söyledi. Elmanın kalitesine göre kilogramının 0.70 ila 1.20 dolar arasında ihraç edildiğini kaydeden Selçuk, “Yurtdışına giderken belli bir maliyetler var. Rakamlar yüksem gözükebilir ama onlar da zorlu süreçlerden geçiyor. İhracatçı firmalara bu konuda teşekkür ediyorum” dedi.

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