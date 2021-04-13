TKDK’ya toplam yatırım bedeli 272 milyon lira olan 42 proje başvuru yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TKDK’ya toplam yatırım bedeli 272 milyon lira olan 42 proje başvuru yaptı

İHA

TKDK’ya toplam yatırım bedeli 272 milyon lira olan 42 proje başvuru yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü'ne 10. Çağrı döneminde toplam yatırım bütçesi 272 milyon lira olan 42 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin hibe destek tutarı 115 milyon 500 bin olarak açıklandı.
TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü “101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” olmak üzere 2 ana başlıkta çıkılan 10. proje başvuru çağrı dönemi proje kabulü 9 Nisan’da sona erdi. TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, bu başvuru döneminde 42 projenin başvuru yaptığının bunların toplam yatırım bedellerinin ise 272 milyon lira olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Gülcü, projelerden 8’inin besi ve süt hayvancılığı, 5’inin süt ve süt ürünleri işlenmesi ve süt toplama merkezlerinin kurulması, 28’inin meyve ve sebzelerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve 1’inin de su ürünlerinin işlenmesi alanında olduğunu söyledi. Gülcü, projelerin hibe destek tutarının ise 115 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.
“Önemli proje başvuruları alındı”
Başvurular arasında önemli yatırım projeleri olduğuna değinen Prof. Gülcü, “İlimiz için önemli bir değer olan su ürünleri işleme sektöründe büyük bir yatırım projesi alındı. Yıllık 700 ton kerevit işleme kapasiteli bu proje tamamlandığında ilimiz ihracat gelirlerine önemli bir katkı sağlayacaktır. Meyvecilik şehri olan Isparta’mızda, son yıllarda pazar payı gittikçe artan meyve sebze kurutma sektöründe de bu çağrı döneminde yeni projeler alındı. Bu projeler ile sektörün kapasitesi yılda 210 ton artacaktır. Gerek iç gerekse dış piyasalarda makine ile seçilmiş paketlenmiş meyvelere olan talep her geçen gün artmaktadır. TKDK tarafından bugüne kadar Isparta’ya modern ve yüksek teknolojiye sahip 14 paketleme tesisi kazandırılmış olup, inşallah bu çağrı döneminde 12 tesis daha kazandırılarak sektörün güçlenmesine katkı sağlanacaktır. Projelerin inceleme sürecine ivedilikle başlayacağız. Projelerin tamamlanması ile birlikte Isparta ekonomisine yeni değerler kazandırılırken, üretime ve istihdama büyük katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da elma ihracatı 4 kat arttı 2019’da 15 bin ton olan elma ihracatı bu sezon 60 bin tona çıktı Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Kentteki soğuk hava depolarında 150 bin ton elmamız var, bunlar da 2,5 ayda tüketilir”
YEREL HABERLER Isparta’da elma ihracatı 4 kat arttı 2019’da 15 bin ...
ITSO’da tarım ve hayvancılık zirvesi
YEREL HABERLER ITSO’da tarım ve hayvancılık zirvesi
Eğirdir’de cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Eğirdir’de cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Vali Seymenoğlu: “Mart’ta günlük 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210’a çıktı”
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu: “Mart’ta günlük 50-60 olan yeni vaka ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı 14-15 Nisan'da Isparta'da
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı 14-15 Nisan'da ...
Belediye Başkanı Başdeğirmen: “ Ağustos ayında kiracılarımızı AVM’ye almayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Başdeğirmen: “ Ağustos ayında ...
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan: “Akşam yemeğini beğenmeyen de arıyor, devlet büyüklerinin numarasını isteyen de” Isparta’da 112’ye gelen çağrıların yüzde 62’si gereksiz
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan: “Akşam ...
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
YEREL HABERLER Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara ...