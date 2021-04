Antrenmansız şampiyonaya katıldılar, 1 altın 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar

Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü sporcuları, ilk kez ve antrenman yapmadan katıldıkları Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında 1 altın 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Gaziantep’te 0103 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına ilk kez katılan Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü şampiyonadan 8 madalya kazarak geri döndü. Dört yaş kategorisinde düzenlenen organizasyona 90 kulüp ve ferdi sporcular olmak üzere 267 sporcu katıldı. Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü 8 sporcuyla katıldığı şampiyonada 1 altın 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Vali Ömer Seymenoğlu da ilk kez ve antrenmansız katıldıkları müsabakalarda büyük bir başarıya imza atan sporcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Ali Özbey ve yönetim kurulu üyeleri ile spor kulübünün yöneticileri de hazır bulundu.

“Başarınız şehrimiz adına bize onur verdi”

Sporcuların başarılarından duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Seymenoğlu “İlk kez katılıyor olmanıza rağmen büyük bir başarı elde etmiş olmanız, şehrimiz adına bize onur verdi, bizleri gururlandırdı. Ben hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler de her zaman sizlerle beraberiz, her türlü ihtiyacınızda bizler de sizin yanınızdayız. Birlikte inşallah daha güzel, daha farklı etkinliklere de imza atarız. Bu, spor yarışmaları olduğu gibi farklı etkinliklerde olabilir. Elimizdeki imkanları en üst seviyede sizlere kullandırmaya sizlerin bu imkanlardan yararlanmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Özbey ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Vali Seymenoğlu, yeniden başkan seçilen Özbey’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Dernek üyeleri görüşmede Ispartalılara da bir çağrıda bulunarak, görme engeli olan bireylere dernek olarak her türlü desteği sunduklarını, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında özellikle Braille alfabesi eğitimlerinin de kendileri tarafından verilebildiğini belirterek bu konuda yardıma ihtiyacı olan herkesin derneklerine müracaat edebileceklerini söylediler.

