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Acil tıp uzmanı doktor otomobiliyle takla attığı kazada öldü

DHA

Acil tıp uzmanı doktor otomobiliyle takla attığı kazada öldü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da otomobiliyle takla atan acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy (30) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında IspartaAfyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi kavşağında meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İhsan Ulusoy´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ulusoy´un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. İhsan Ulusoy´un kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra taklalar atarak şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-04-13 23:08:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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