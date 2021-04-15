Dünyaca ünlü parkur sporcusu Tommaso, Kapalıçarşı´yı keşfedecek



İSTANBUL,(DHA)Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso´nun tarihi şehirler turunda sıra İstanbul´da. Sporcu, "Grand Maze" video projesi kapsamında Kapalıçarşı´yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görecek. Tommaso´ya bu projede Red Bull sporcusu Hazal Nehir eşlik edecek.Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul´u ziyaret ediyor. "Grand Maze" olarak adlandırılan video projesi için İstanbul´a gelecek olan Tommaso, Kapalıçarşı´nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600´e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izlerken Kapalıçarşı´yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görecek.Kapalıçarşı´da geleneksel ile moderni birleştirecek projede Di Tommaso´ya Red Bull sporcusu Hazal Nehir de eşlik edecek. Türkiye´nin uluslararası arenada başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Avustralyalı sporcu ile Kapalıçarşı´da parkur yapacak.DOMİNİC Dİ TOMMASO KİMDİR?

Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso çocukluğunda bale ve artistik buz pateni eğitimi aldı. 2007 yılında parkur sporuna ilgi göstermeye başlayan Dominic Di Tommaso, inanılmaz gap jump´ları ve izleyenleri hayrete sürükleyen üçlü saltolarıyla parkur sporunda fark yaratıyor. Di Tommaso, parkur tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: "Diğer organize sporlardaki gibi sınırların burada olmaması, harekete olan tutkumu arttırıyor. Özellikle de sonsuz kombinasyondaki hareketler bana heyecan veriyor."DHA-Spor Türkiye-Isparta DHA

2021-04-15 15:35:01



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