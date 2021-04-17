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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Parkı yenileniyor

İHA

Atatürk Parkı yenileniyor

Isparta Belediyesi Atatürk Parkında bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Parkın kafe bölümünün üstten ve belli bölgelerden su alması dolayısıyla yıpranan binanın teras kısmı ile iç mekanlarında tadilat çalışmaları yapılıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Parkının kafe bölümü ile dış mekanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Korana virüsü dolayısıyla hizmete kapalı olan Atatürk Parkında ayrıca dış mekanda da bozulan zemin döşemeleri kaldırıldı ve yenilenecek. Ayrıca çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışma dolayısıyla kaldırılan zemin döşemeleriyle birlikte yıllarca açıktan giden elektrik kabloları yer altına alınıyor. Bunun yanı sıra yine parkın sulama, içme suyu, kanalizasyon ve internet altyapı hizmetleri de yer altına alınıyor. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, park yeni ve modern yüzüyle tekrar Ispartalılara hizmet vermeye devam edecek.

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