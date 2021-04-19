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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başdeğirmen: “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız”

Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit ve kayak sporcuları, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, spora verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kulüp Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, Davraz Kayak Merkezinde sezonun sona erdiğini, kulüp olarak sporcularıyla birlikte güzel bir dönem geçirdiklerini dile getirdi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kulüplerine ve spora yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, Başkan Başdeğirmen’in, şehre, gençliğe, spora ve sporculara yaptığı yatırımların kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
“İlk defa belediyemizin desteğini aldık”
Belli branşların haricinde bugüne kadar belediyeden spora yeterince destek alınamadığını ancak bunun Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile son bulduğunu aktaran Başyiğit, “Şu an öyle mutluyuz ki, kayakçılar olarak ilk defa belediyemizin desteğini aldık. Kulübüm, yönetim ve sporcularım adına verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca şehrimizde yeni spor komplekslerinin temelleri atılmaya başlandı. Bunlar bizleri sevindiren, gururlandıran olaylar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
“Müsabakalarda Davraz Kayak Merkezimizin ismini öne çıkarıyorsunuz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Davraz Kayak Merkezinin, şehir için büyük bir değer olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, “Kayak merkezimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği inancındayım. Kayak sporu ile ilgili olarak sizlerde çok büyük emek veriyorsunuz. Davraz Kayak Merkezinin öne çıkması ile ilgili ciddi katkılar sağlıyorsunuz. Sporcularımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyorsunuz, müsabakalarda Davraz Kayak Merkezimizin ismini öne çıkarıyorsunuz şehrimizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Bizlerde sporun her zaman yanındayız. Şehrimize yaptığımız semt spor sahalarımızda futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolu ön plana çıkarıyoruz. Isparta’nın Davraz Kayak Merkezi ile de çok daha fazla ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Kayakçılarımızın başarılarını biliyoruz, başarılarının artarak devam edeceğini biliyorum. Bundan sonra da bize düşen bir vazife olduğu sürece sporcularımızı, sizleri ve Isparta’mızı en iyi şekilde ileriye götürecek her çalışmada yanınızdayız” diye konuştu.

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