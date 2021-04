Asırlık Fatma nineye duygulandıran ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Cumhuriyetin kuruluşunu gören, 6 çocuk, 16 torun sahibi 105 yaşındaki Fatma Demirdaş’ı evinde ziyaret etti.

Fatma Demirdaş, 105 yaşında, Cumhuriyetin kuruluşunu daha dün gibi hatırlıyor. Eşi Arif Demirdaş’ı henüz iki yıl önce kaybeden Fatma Nine, 6 çocuk ve 16 torun sahibi. 20 de torun çocuğu gören Fatma Nine ayrıca bir de torununun, torununu gördü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit’in de annesi olan Fatma nineyi evinde ziyaret etti ve ramazan ayını tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Fatma Demirdaş, cumhuriyetin kurulduğu günü hatırladığını dile getirirken, ilkokula gittiğini söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunu ve kutlamalarını anlatan Fatma Nine, anılarını Başdeğirmen çifti ile paylaşırken, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Fatma Nine, “Gelecek dediler, yolunuzu gözledim. Sizi görünce çok mutlu oldum” dedi.

