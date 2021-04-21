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Isparta’da 36 milyon fidan toprakla buluşturuldu Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy: “18 yılda 36 milyon fidan diktik, 226 milyon fidan ürettik”

İHA

Isparta’da 36 milyon fidan toprakla buluşturuldu Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy: “18 yılda 36 milyon fidan diktik, 226 milyon fidan ürettik”

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kentte son 18 yılda 268 bin dekar alanda 36 milyon fidan dikimi, 226 milyon adet de fidan üretimi gerçekleştirildi.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, kentte bulunan ormanlık alanlardaki bakım, fidan dikimi ve orman varlıklarının sürdürülebilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda orman bölge müdürlüğü tarafından kentte son 18 yılda 268 bin dekar alanda toplam 36 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca fidanlık müdürlüğünde aynı dönemde 226 milyon fidan üretimi yapıldı.

“268 bin dekar alanda 36 milyon fidan dikildi”
Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölge müdürlüğünün kentin yüzde 46’sı olan 352 bin hektar alana hitap ettiğini belirterek, bu alanlardaki ormanlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çalışmalarından birinin ormanları korumak, diğerinin ise sürekliliğini sağlamak olduğuna değinen Ulusoy, “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2002 yılından 2020 yılına kadar 268 bin dekar alanda 36 milyon fidan dikmiştir. 2021 yılı programımız kapsamında 5 bin 900 dekar alana 790 bin adet fidan dikeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“226 milyon fidan üretildi”
Diktikleri fidanların Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nde üretildiğini ifade eden Ulusoy, son 18 yılda 226 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. 2021 yılı için 8 milyon 377 bin adet fidan üretimi planlandığını belirten Refik Ulusoy, “42 türde fidan üretiyoruz. Bu fidanlar içerisinde özellikli fidanlarımız var. 2 tanesi yöremiz için önemli. Bunlardan biri lavantadır. Lavanta kentimizde gülden sonra gelen hem tıbbi aromatik hem de kozmetikte kullanılan bir ürünümüz. Lavanta konusunda bölge müdürlüğümüz 2014 yılında çalışmalara başlamış, 2020 yılına kadar 2 milyon 800 bin civarında lavanta fidanı üretmiştir. Talebin fazla olması nedeniyle 2021 yılında 1 milyon 200 bin adet lavanta fidanı üretimi yapacağız” diye konuştu.

“Çalışmaları Türkiye’de ilk kez Isparta’da başladı”
Türkiye’de ardıç fidanı üretim çalışmalarına ilk kez 2004 yılında Isparta’da başlandığını belirten Ulusoy, bugüne kadar 8 milyon civarında ardıç fidanı üretildiğini, bu yıl ise 768 bin adet üretimin gerçekleştirileceğini söyledi. Ulusoy, “Isparta’mızın orman varlığını arttıracağız. Ülkemiz dünyada orman varlığını arttıran ülkelerden bir tanesi. Ayrıca ormanlarımızı daha bakımlı, daha dinamik ve daha verimli hale getireceğiz” dedi.

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