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Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 30. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Arhavispor’u 40 mağlup etti. Isparta 32 Spor, aldığı bu galibiyetle puanını 44’e çıkartarak beşinci sıraya yükseldi. Arhavispor ise 27 puanla 15. sırada kaldı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Engin Atmaca xx, Yakup Keçeçi xx, Gökhan Salduz xx

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Kaan Dorak xxx, Batuhan Demirel x (Arif Birşen dk. 46 xx) Semih Üstün xx, Emir Kaan Gültekin xx, Serdar Ümit Deniz xxx (Kemal Ünal dk. 80 ?), Efşan Geçgin xx, Nurettin Çakır xxx (Mustafa Acar dk. 78 x), Mustafa Diler x (Muhammed Çoban dk. 7 xxx), Bekir Karadeniz xx, Bilal Çebi xx (Kerem Pala dk. 46 xx)

Arhavispor: Baran Güler x (İbrahim Karaca dk. 58 x) Gökhan Kocaman x, Hüseyin Terzi x (Oğuzhan dk. 79 x), Emirhan Azak x, Berat Vardal x, Orhan Nahırcı x, Burhan Şahin x (Emre Can dk. 58 x), Eyüpcan Temiz x (Abdurrahman İlkyaz dk. 37 x), Tolga Şahin x, Abdülkadir Özdemir x (İbrahim Ak dk. 58 x), Ömer Serbest x

Goller: Serdar Ümit Deniz (dk. 65), Nurettin Çakır (dk. 66), Bekir Karadeniz (dk. 77), Emir Kaan Gültekin (dk. 84) (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Burhan Şahin, Tolga Şahin, Abdurrahman İlkyaz (Arhavispor), Serdar Ümit Deniz, Semih Üstün (Isparta 32 Spor)

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