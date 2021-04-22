Üzerine devrilen askılığın kancası başına saplanan Azra yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da evlerinin bahçesinde oynarken devrilen askılığın demir kancası başına saplanan 7 yaşındaki Azra S., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 Sokak´ta meydana geldi. Azra S., kendilerine ait tek katlı evin bahçesinde bulunan, hayvancılık yapan ailesinin etleri asmak için kullandığı 2 metre yüksekliğindeki askılıkla oynamaya başladı. Tekerlekli olan demir askılık bu sırada Azra S.'nin üzerine devrildi. Askılığın kancası Azra S.´nin başına saplandı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kancayı keserek askılıktan kurtardığı Azra S., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-04-22 17:04:29
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