Isparta’da bir köy muhtarı görevden alındı

Isparta’nın merkeze bağlı Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, Valilik İl İdare Kurulu’nun kararıyla görevden alındı.
Konuyla ilgili Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, İl İdare Kurulunun 22/04/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile 442 sayılı Köy Kanunu’nun 33a maddesinin 1. ve 3.bendi gereğince köy muhtarlığı görevinden çıkarılmıştır” denildi.
Faruk Keleş’in yargılandığı bir davada aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.