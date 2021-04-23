Isparta Belediyesi’nin Gülaryum projesine ödül

Isparta Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik proje yarışmasında Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları alanında hazırladığı Gülaryum projesiyle ödüle layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesini amaçlayan 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması düzenlendi. 5 kategoride 17 farklı belediye tarafından 41 projenin katıldığı yarışmada Isparta Belediyesi Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları alanında hazırladığı Gülaryum Projesiyle ödüle layık görüldü.

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasının ödül töreni Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ödül törenine AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

Isparta Belediyesinin ödülünü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün elinden aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta denince ilk akla gül geldiğini, belediye olarak da gül ile ilgili bir projeyle yarışmaya katıldıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Projemiz güzel bir değer gördü. Toplam 50’ye yakın proje yarışmada yer aldı. Ödül almaktan çok memnunuz” dedi.

“Önemli olan daha çok insana dokunabilmek”

Geçen yılda down sendromlu çocuklara yönelik hazırladıkları projeyle yarışmaya katıldıklarını, onda da belediye olarak ödüle layık görüldüklerini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunlar da yarışmalarda ön plana çıkmaktadır. Bizler için önemli olan bu sosyal projeleri çok daha canlı tutabilmek, daha çok insana dokunabilmektir. Gülaryum Projesiyle de Akdeniz Belediyeler Birliğinden ödül almak bizleri mutlu etti. Bu ödülleri almamızda bizlere katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

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