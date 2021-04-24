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Isparta’da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü

İHA

Isparta’da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü

Isparta’da lastiği patlayan tır önce bariyerlere çarptı sonra karşı yola geçti. Kazada büyük bir faciadan dönüldü.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında IspartaKeçiborlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken lastiği patlayınca orta refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı yola geçti. Kazada şans eseri kimseye zarar gelmezken büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından tır bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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