KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak

DHA

KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak


İstanbul, 26 Nisan (DHA) ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase & Co., belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracak. ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley de geçen ay en zengin müşterilerine bitcoin fonları dağıtmaya başladığını açıkladı.
CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JPMorgan Chase'in kuracağı bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.
JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak. 
ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle gelen satışlarla 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, gelen yeni alımlarla 53,000 doların üzerine toparlanırken, toplam hacim de yeniden 1.9 trilyon doları aştı.
Son 24 saat içinde 47,159.49 ve 53,929.40 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.36 artışla 53,402.39 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.27 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999.1 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırına dayandı.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.61 artışla 2,484.86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 287.63 milyar dolara yükseldi.
 DHA-Ekonomi Türkiye-Isparta / Merkez Ekonomi Servisi
2021-04-26 16:14:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren karanfilin üretim alanı yüzde 80 arttı Deregümü köyünde bu sezon 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor Köyde karanfil üretim alanı 2 bin dekara çıktı, 3 bin 500 kişi karanfil ve domates seralarında çalışıyor Bu yıl da Avrupa ülkelerini Deregümü’nün karanfili renklendirecek
YEREL HABERLER Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren ...
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
Isparta’nın en büyük barajının 2022 yılında tamamlanması bekleniyor
YEREL HABERLER Isparta’nın en büyük barajının 2022 yılında ...
Eğirdir Gölü’nde metrelerce sahipsiz ağ ve kaçak avlanılan canlı balık ele geçirildi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde metrelerce sahipsiz ağ ve kaçak ...
Isparta’da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Isparta’da tırın lastiği patladı, faciadan dönüldü
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise “İçiniz rahat mı bu şekilde” dedi Kısıtlamada ATM’den hamile eşi olan arkadaşı için para çektiğini söyleyen şahıs denetime takıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise “İçiniz ...