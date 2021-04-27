Isparta’da 3 gençlik merkezi inşa edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 3 gençlik merkezi inşa edilecek

İHA

Isparta’da 3 gençlik merkezi inşa edilecek

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaat alanı hafriyatları alındı, fore kazıkları çakıldı, temel seviyesine getirildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehri sporcu merkezi yapma ve gençlerin hem iyi şekilde dinlenmeleri, sosyal aktivitelerini yapabilmeleri, hem de derslerine hazırlanabilmeleri amacıyla hazırladığı projeler tek tek hayat buluyor.
Bunlardan birisi de içerisinde başta merkezin yapılacağı mahalle olmak üzere şehirdeki gençlerin yanı sıra kadınlara yönelik de önemli eğitim ve aktivitelerin yer alacağı Gençlik Merkezleri. Bu merkezlerin ihaleleri geçen günlerde yapılmıştı.
İhalelerin tamamlanmasının ardından Vatan, Davraz ve Fatih Mahallelerine yapılacak olan Gençlik Merkezleri ile ilgili ilk kazmalar vuruldu. Davraz Mahallesi Gençlik Merkezinde hafriyat alımı tamamlandı, fore kazıkların çakımı gerçekleştiriliyor. Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi ile Fatih Mahallesi Gençlik Merkezinde de grobeton dökümü tamamlanırken, inşaat hazırlık aşamasına geçildi.
“4 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi planlıyoruz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, üç gençlik merkezinin inşaatına başlandığını duydurdu. Kaya, “Gençlik merkezlerinin hafriyatları alındı, zemin sağlıklaştırma işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen gençlerimize büyük önem veriyor. Bu merkezlerde gençlerimiz için aktivite alanları, ders çalışma alanları gibi değişik noktalar yer alacak. 4 ay gibi kısa bir sürede buraları bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
“Gençler bu merkezde aktivite yapabilecekler”
Mahallelerine gençlik merkezi yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da, “Başkanımızın büyük özveri ve gayretleriyle mahallemize gençlik merkezinin temelleri atıldı. Mahallemizin ve çevre mahallelerimizin gençleri bu merkezde aktivitelerini yapabilecek derslerini çalışabilecekler. Bu konuda Şükrü Başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım da, gençlik merkezlerinin temelinin atıldığını dile getirerek, “Mahallemize kazandırılacak olan gençlik merkezinden dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
İhalelerinin ardından 14 Nisan 2021’de yer teslimleri yapılan ve kasım sonu itibariyle tamamlanması planlanan Davraz, Vatan ve Fatih Mahalleri Gençlik Merkezleri 5498 metrekarelik alanda toplam 1404 metrekare yapı alanından oluşacak. Gençlik merkezlerinin her birisinde 5’er adet derslik, 1 adet konferans salonu ve çok amaçlı kullanım bölgeleri yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
YEREL HABERLER Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; ...
Davraz’a badem fidanları dikiliyor
YEREL HABERLER Davraz’a badem fidanları dikiliyor
Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
YEREL HABERLER Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı ...
KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak
YEREL HABERLER KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu ...
Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren karanfilin üretim alanı yüzde 80 arttı Deregümü köyünde bu sezon 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor Köyde karanfil üretim alanı 2 bin dekara çıktı, 3 bin 500 kişi karanfil ve domates seralarında çalışıyor Bu yıl da Avrupa ülkelerini Deregümü’nün karanfili renklendirecek
YEREL HABERLER Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren ...
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı