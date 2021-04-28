Isparta'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da yaşayan H.S., Y.A., Ş.Y., A.I., R.D., H.G. ve M.N.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için Isparta'ya gelecekleri bilgisini aldı. Tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada poşet içerisinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 38 sikke, 7-20 cm uzunluklarında 6 metal heykel, 9 metal obje ve bakır tas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise müzeye teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-04-28 12:52:46



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