Tartıştığı kız kardeşini cam parçasıyla elinden yaraladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da İ.H.B. (27) tartıştığı kız kardeşi Ayşegül B.'yi (25) cam parçasıyla elinden yaraladı. Ayşegül B. hastanede tedaviye alınırken, ağabeyi ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Sermet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.B. ile kız kardeşi Ayşegül B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.H.B., cam parçasıyla Ayşegül B.'yi elinden yaraladı. Ayşegül B., çağırılan ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan İ.H.B. ise polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-04-28 16:23:21
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