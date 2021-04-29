Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Soner Toros için cenaze töreni düzenlendi. Yenice Mahallesi'ndeki cenazeye Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda ve dernek başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Toros'un meslektaşları ve sevenleri katıldı. Toros'un cenazesi, nakil aracı içindeyken, namaz da aracın önünde kılındı. Soner Toros'un cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-04-29 17:14:35



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