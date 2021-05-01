Isparta’da 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da emniyet ekipleri hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı evde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu bu kapsamda polis, M.G.’nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.