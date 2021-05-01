Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1

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Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyon Somaspor’la oynadığı maçı 31 kazandı.

Isparta 32 Spor, puanını 50’ye çıkartarak grubu 4. sırada tamamladı. Somaspor ise ligi 69 puanla tamamlayarak 2. lige yükseldi.





Stat: Atatürk

Hakemler: Selim Özen xx, Yakup Erdoğan xx, Ahmet Bingöl xx

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Kaan Oruç x (dk. 46 Kerem Pala x) Arif Birşen xx, Kaan Dorak x ((dk. 65 Batuhan Demirel x), Kadir Turhan xx (dk. 83 Mustafa Eraslan), Efşan Geçgin xx, Mustafa Diler xx, Semih Üstün x (dk. 46 Mustafa Acar x), Serdar Ümit Deniz xx, Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xxx (dk. 83 Kemal Ünal)

Somaspor: Arda Ünal x, Erkul Küçük x (dk. 56 Abdülkadir Çelik x), Oğuzhan Yıldırım x, Nurettin Çağlar xx, Kadir Yurttadur x (dk. 59 Serkan Ömüray Gölükçü x), Abdullah Kasap x, Mustafa Şengül x, Ali Akkuş x (dk. 84 Hüseyin Durak), Yılmaz Ceylan x, Kadir Karış x, Özcan Kalman x (dk. 31 Melih Şencan x)

Sarı Kartlar: Semih Üstün (Isparta 32 Spor)

Kırmızı kart: dk. 24 Abdullah Kasap

Goller: dk. 58 Emir Kaan Gültekin, dk. 90 Mustafa Acar (Isparta 32 Spor) dk. 61 Abdülkadir Çelik (Somaspor)

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