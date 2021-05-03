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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 16 semt spor sahası inşa ediliyor

İHA

Isparta’da 16 semt spor sahası inşa ediliyor

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili gerçekleştirilen ihalenin ardından semt spor sahalarının yapımlarına başlandı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’ sözü bir bir gerçekleşiyor. Vatan, Davraz ve Fatih Mahallelerine yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaatları da tüm hızıyla sürüyor.
Gençlik merkezlerinin yanı sıra Akkent, Çünür, Davraz, Fatih, Işıkkent, Muzaffer Türkeş, Zafer, Mehmet Tönge, Binbirevler, Vatan gibi mahallelere 20 metreye 40 metre ebatlarında 16 adet semt spor sahasının yapım işleri de başladı.
“15 mahallede 16 saha yapılacak”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yapım çalışmaları hızla devam eden Çünür ve Akkent Mahallelerindeki semt spor sahalarında zemin düzeltmeleri tamamlandı, sahanın dış koruma demirlerinin montajları devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in söz verdiği şekilde semt spor sahalarının yapımları hızla devam etmekte. 15 mahallede yapılacak olan 16 semt spor sahalarının yapımları devam etmekte. Sahalardaki imalatlar devam ediyor. Bayram sonrasında da sahaların sentetik zeminlerinin döşemesine geçilecek. Yaklaşık, 3 ay içerisinde 16 semt spor sahasının tamamını gençlerimizin, Isparta halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
Mahallelerine kazandırılan yatırımlardan dolayı sevinçli ve heyecanlı olduklarını söyleyen Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Yatırımlarımız hızla devam ediyor. Sahamızda kısa süre sonra hizmete açılacak. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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