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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da emniyet ekipleri, bir apartın önünden motosiklet çalan 2 şüpheli ile motosikleti satın alan kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 27 Nisan tarihinde saat 21.50 sıralarında Anadolu Mahallesi 4220 Sokak’taki bir apartın önünde meydana geldi. Apartın önünde park halindeki 15 SC 299 plakalı motosiklet çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin E.B ve R.K., çalıntı motosikleti satın alanın B.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Şüpheliler E.B. ve R.Kç ile B.D. isimli şahıslar 29 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve R.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.D. serbest bırakıldı.

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