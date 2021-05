'Türkiye'nin gül bahçesi'nde hasat sezonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)'TÜRKİYE'nin gül bahçesi' olarak bilinen Isparta'da, her yıl mayısta başlayıp, haziran sonu ve temmuz başına kadar devam eden hasat sezonuna girildi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de hasadın ilk günlerinde çok fazla gül çiçeği rekoltesi beklenmiyor. Sürecin 15 Mayıs'tan sonra hızlanacağı sezon, sorun olmadığı takdirde, haziran sonu ve temmuz başına kadar devam edecek. Her yıl gül rekoltesinin 10- 12 ton olduğu kentte bu sene don riski yaşanmadı ancak yağışın az olması nedeniyle hasadın geç başlaması bekleniyor.

Her yıl yaklaşık 1200 kilogram gül hasadının yapıldığı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Metin Kutsal, iklimsel olarak hasadın biraz geç kalacağını söyledi. Kutsal, "Hemen hemen alçak kesimlerde olan yerlerde açmaya başlayacak. Bu hafta alt kesimlerde gül hasat sezonu yavaş yavaş başlar. Haziranda ise yoğunluk yaşanır. Temmuzun ilk haftasına kadar devam eder" dedi.

'STOKLARDA HALA GÜL YAĞI VAR'

Isparta'da en fazla gül üretiminin Güneykent'te yapıldığını aktaran Başkan Kutsal, gül bahçelerinde her gün 05.00 ile 11.00 saatleri arasında gül çiçeğinin toplandığını kaydetti. Toplanan gül çiçeklerinin vakit kaybedilmeden gül yağı fabrikalarına teslim edildiğini belirten Kutsal, burada gül çiçeğinin suyunun ve yağının çıkarılarak, işlendiğini vurguladı.

Güneykent'te 2 yıldır tarım işçileri için konaklama yerleri yapıldığını da anlatan Başkan Kutsal, "Tarım işçilerimizin gelmeleri için planlama yapıyoruz. Yağış olmadığı için gül hasat sezonunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle gül yağının dış ihracatı yok. Geçen yıl da ihracatta sıkıntı yaşadık. Stoklarda halen gül yağı var. Bu üreticiye eksi yansıyor. Koronavirüsten kurtulup ihracatımıza devam etmek istiyoruz. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Çiftçimizde emeğinin karşılığını alır" diye konuştu.

'ZİYARETÇİLER İÇİN PANDEMİ KOŞULLARI GEÇERLİ'

Hasat sezonlarında gül bahçelerine gelen turistlerin çiçek toplayacağı kentte bu yıl pandemi nedeniyle çeşitli önlemler de alınacak. Pandemi koşullarındaki önlemlerden de bahseden Başkan Kutsal, "Turizm acenteleri tarafından gül bahçelerine yerli ve yabancı turist ziyareti gerçekleştirildiği takdirde biz de pandemi önlemlerimizi alıyoruz. Gülbirlik ve biz belediye olarak ziyaret edilebilecek bahçeleri ve fabrikaları gösteriyor, gül yağı fabrikamızda önlemlerimizi alıyor. Tüm bunları yaparken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-05-05 09:54:24



