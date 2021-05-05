Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip “Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış” dedi Isparta’da kısıtlamayı ihlal edip bekçilere zorluk çıkaran 3 gence 9 bin 450 TL para cezası

İHA

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip “Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış” dedi Isparta’da kısıtlamayı ihlal edip bekçilere zorluk çıkaran 3 gence 9 bin 450 TL para cezası

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı. Gençlerden biri ceza yazan polise cüzdanını gösterip, “Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış” dedi.
Tam kapanma tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekiplere yaya unsurları olarak bekçiler de destek veriyor. Bu kapsamda gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 143. caddede görev yapan bekçiler, yolda yürüyen 4 genci durdurdu. İddiaya göre, bu sırada gençlerle bekçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşünce bekçi gençlere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında gençlerden biri olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Burak Y., Sıtkı A. ve Melike B. isimli gençlere toplam 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

“Cebimde bir kuruş para yok”
Polislere cüzdanını gösteren Sıtkı A., “İnanmazsanız bakın cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış. Diyecek bir şey yok” dedi.

“Parasını veren iznini alıyor”
Market için sokağa çıktıklarını belirten Sıtkı A., “Yasak olduğunu biliyoruz. İş adamları bilmiyor mu yasak olduğunu. Parasını veren iznini alıyor. Biz gariban çocuğuyuz. Gariban çocuğu olduğumuz için bizi adam yerine koymuyorlar. Biz çıkınca ceza yazılıyor. Biz kaçacak olsak kaçardık. Kimseye saygısızlık etmedik. Bayan arkadaşın üzerine yürüdü. Kaçan arkadaşımıza tokat attı. Bize karşı hakaret edip tokat atamazsın dedim. Biber gazı çıkardı. Şikayetçi değiliz” diye konuştu.

“Gözüme biber gazı sıkması doğru değil”
Melike B. ise bekçilere saygısızlık yapmadıklarını ifade ederek, “Benim gözlerim zaten rahatsız gözüme biber gazı sıkması doğru değil” dedi.
İşlemlerinin ardından gençler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Türkiye'nin gül bahçesi'nde hasat sezonu
YEREL HABERLER 'Türkiye'nin gül bahçesi'nde hasat sezonu
Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
YEREL HABERLER Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla ...
Şimşek: "Play-Off maçların ambiyansı çok farklı "
YEREL HABERLER Şimşek: "Play-Off maçların ambiyansı çok farklı "
Fırınının önüne dolap koydu, üzerine “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın” yazdı Isparta’da bir fırın işletmecisi fırınının önüne ihtiyaç sahipleri için dolap koydu
YEREL HABERLER Fırınının önüne dolap koydu, üzerine “İmkanı olan ...
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs ...
Isparta’da aranan 47 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 47 şahıs yakalandı
Isparta’da 16 semt spor sahası inşa ediliyor
YEREL HABERLER Isparta’da 16 semt spor sahası inşa ediliyor
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığa 5 bin 455 lira ceza
Isparta’da halı yıkamacılar tek çatı altında birleşti
YEREL HABERLER Isparta’da halı yıkamacılar tek çatı altında birleşti
34 yıldır deriyi sanata dönüştürüyor Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Cihat Benzer, deriden yaklaşık 350 ürün üretiyor Kendisi üretiyor, eşi boyuyor Cihat Benzer: “34 yıldır bir sandalye üzerinde oturarak bu işi yapıyorum. Bu meslek emek ve sabır istiyor”
YEREL HABERLER 34 yıldır deriyi sanata dönüştürüyor Isparta’nın ...