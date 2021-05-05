Isparta’da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi

Isparta’da Diyanet Vakfı, 73 dar gelirlinin bakkallara olan veresiye borcunu ödedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, kentte hayırseverlerin yardımlarıyla dar gelirlilerin bakkallara olan veresiye borçlarını ödüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 73 dar gelirli vatandaşın borçları ödenerek, veresiye defterleri kapatıldı.



“Köprü görevi görüyoruz”

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Bayram Şahin, her sene olduğu gibi bu yıl da bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların hesaplarını sildirme işlemlerine başladıklarını söyledi. Şahin, “Bu yıl 73 kişinin bakkala olan borç hesabını siliyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımları devam ettiği müddetçe daha fazla kardeşimizin hesaplarını silmeye devam edeceğiz. Bu yardımları yapanlardan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar zaten piyasada yok. Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak kendileriyle fukaralar arasında köprü görevini yerine getiriyoruz” dedi.



“Komşularımız biraz daha rahatlamış oldu”

Bakkal esnafı Keramettin Ünal, pandemi dolayısıyla bazı vatandaşların sıkıntıda olduğunu belirterek, “Diyanet Vakfı’nın gelip defter kapatmasıyla komşularımız biraz daha rahatlamış oldu” dedi.

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