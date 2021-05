Bin 750 rakımlı zirvede zeybek oynadılar

Isparta'da Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, bin 750 rakımlı Eğirdir Sivri tepede Eğirdir Gölü manzarasına karşı zeybek oynadı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 20202021 eğitim öğretim yılında ilk kez kutlanacak olan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Türkiye geneli resmî/özel örgün eğitim okulları ve hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik hayat boyu öğrenme konulu "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" konulu öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Antrenörleri Tahir Sarı, Uğur Soyçiçek ve Eğirdir Pilates grubu katıldı.

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, eşsiz manzaralı bin 750 rakımlı Sivri Tepe’ye çıkarak hem halk oyunlarını sergiledi hem de Eğirdir’in tanıtımına katkı sağladı. İlçeye bağlı Akpınar köyü yolu üzerinden patikayı takip eden Sarı ve Soyçiçek, 1 saatte Sivri Tepe'ye ulaştı. Efe kıyafeti giyen Sarı ve Soyçiçek, Eğirdir Gölü manzarasına karşı karşılıklı 'Kerimoğlu Zeybeği' oynadı.

Antrenörler Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, “Amacımız, hem halk oyunları kültürünün her yerde yapılabileceğini göstermek hem de farkındalık olsun, diye Eğirdir'imizin turizm açısından güzelliklerini anlatmak, göstermek. O şekilde yaptık güzel olduğunu düşünüyoruz. Biz oyun ya da müzik fark etmeksizin bütün kültürümüzün ezgilerini çok seviyoruz, amacımız zaten gençlerimize bu kültürü, bu güzelliği anlatmak, göstermek. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak” diyerek duygularını ifade etti.

Eğirdir Pilates Eğitmeni Yasemin Bayraktar Varkal ve kursiyerler Ülkü Güngören ve Ebru Özbek tarafından Sivri Tepe manzarası karşısında pilates etkinlikleri icra etti.

Ekipler, halk oyunları figürleri ile pilates hareketlerini birleştirerek poz verdi.

