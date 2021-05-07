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Isparta’da kurulacak pazarlarda fiyat ve pandemi denetimleri yapılacak

İHA

Isparta’da kurulacak pazarlarda fiyat ve pandemi denetimleri yapılacak

Isparta’da 8 ve 15 Mayıs’ta kurulacak olan halk pazarlarında fiyat ve pandemi tedbirleri denetimleri gerçekleştirilecek.
Isparta’da 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde vatandaşlara hizmet verecek olan pazarlarla ilgili olarak Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kolluk kuvveti amirleri, ilgili kamu kurumu müdürleri ve meslek odası temsilcileri hazır bulundu. Vatandaşların tam kapanma döneminde taze sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı’nca alınan kararla ilgili olarak kentte uygulanacak tedbirler katılımcılarla gözden geçirildi.
Tam kapanma süresi içerisindeki Cumartesi günlerine denk gelen 8 ve 15 Mayıs günlerinde il merkezinde kurulacak olan pazarlarda başta pazarcı esnafının yerleşim düzeni ve vatandaşların pazar alanlarına kontrollü giriş çıkışları olmak üzere, fiyat denetimi yapılması, maske, mesafe, temizlik konularından taviz verilmemesi gibi konular görüşülerek karara bağlandı. Kurulacak olan pazarlarda Isparta Valiliği ekiplerinin de gün boyu denetimler gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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