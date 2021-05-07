Kaymakam Çelik, Lavanta bahçesini inceledi

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu. Eğirdir ilçesi başta olmak üzere Isparta ve Bölgesi için alternatif turizm anlamında önemli katkılar sağlayacak olan Sorkuncak Köyünde Lavanta Bahçelerindeki çalışmalar sürüyor.

İnceleme sırasında Kaymakam Çelik’e, Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Saniye Domaç ve Ağaçlandırma Teknikeri Tuğba Uysal eşlik etti.

Lavanta Bahçelerinde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından planlaması yapılarak köylüler ile işbirliği içerisinde Lavantaların çapalaması gerçekleştirildi.

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