Isparta’da oyun oynarken üzerine briket devrilen çocuk hayatını kaybetti

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Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde oyun oynadığı sırada tırmanmaya çalıştığı briketlerin altında kalan 3 yaşındaki Ali Efe Güner hayatını kaybetti.

Olay dün öğleden sonra Senir beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan minik Ali Efe Güner, komşularının evlerinin yanında dizili olan inşaat briketlerine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada briketler çocuğun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri briketlerin altında kalan Ali Efe Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Güner’in cenazesi bugün sabah saatlerinde Senir beldesi mezarlığına defnedildi.

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