36 yıldır tomruklara can veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

36 yıldır tomruklara can veriyor

DHA

36 yıldır tomruklara can veriyor


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, uzun yıllar çilingirlik, soba imalatı yapan Mehmet Tatar (76), 'Çocukluk aşkım' dediği marangozluğa ise 36 yıl önce ilk adımı attı. Tatar, Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki evinin bodrum katını marangoz atölyesine çevirdi. Şeritli hizar, planya, ağaç tornası ve birkaç makine alan Tatar, ağaç tomruklarına hayat vermeye başladı. Tatar, atölyesinde minyatür halı tezgahı, çocuk beşiği, salıncaklı sandalye gibi ağaçtan imal edilebilecek ne varsa üretiyor.
Mesleğe ilk başladığı yıllarda eşi Seher Tatar'ın yanında yardımcı olarak çalıştığını aktaran Mehmet Tatar, "Çok işte çalıştım ama ağaç işleri çocukluğumdan beri hayalimdi. Ta o zamanlar uçurtma yapar, tahtadan oyuncaklar yaparak oyalanırdım. Sonra bir gün 'Ben bu işi yapayım' dedim ve kolları sıvadım. 36 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.
Bir ağacın cinsini bilmenin, kendisi için çocuk oyuncağı gibi olduğunu aktaran Tatar, "Her birinin kendisine has bir kokusu vardır. Onların kokusunu duyduğum zaman cinsini de hemen bilirim. Ben her ağacın kokusuna aşığım. Ağaçlara şekil vermek beni dinlendiriyor. Bu atölyede kendimi kaybediyorum, zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum" diye konuştu.
'AĞAÇ, BENİM RUHUM'
76 yaşında olmasına rağmen hiçbir sağlık problemi olmadığına değinen Tatar, "Çok şükür, sağlığım yerinde. Bir kahve köşesinde oturacağıma buraya inip vakit geçiriyorum. Kendi işim olunca ev de üst katta olunca rahatım yerinde. Ömrüm yettiğince bu işi devam ettirmeye kararlıyım" dedi.
Usta Tatar, ağaçtan akla gelebilecek her şeyi yapabileceğini belirterek, "Ağaç benim ruhum. Bir ağacı elime alayım yeter ki aklınıza ne gelirse yapabilirim. Bugüne kadar katlanabilir piknik masaları, sandalyeler, kameriyeler, çocuk beşiği, minyatür çeyiz sandığı, minyatür halı tezgahı, abajur, aklınıza ne gelirse bu atölyede yapabiliyorum" diye konuştu.
Mehmet Tatar, sağlıklı yaşam sürmesinin sırrının çalışmak olduğunu vurgulayarak, "Bir insanın sabah kalktığında yapacağı sevdiği bir iş var ve orada güzel vakit geçiriyorsa sağlığı da yerinde olur. Boş durmak hem kalbi hem beyni yorar. Çalışmak, üretmek lazım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-05-10 10:14:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Seymenoğlu, Uluğbey köyünün taleplerini yerinde dinledi
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu, Uluğbey köyünün taleplerini yerinde ...
3 çocuk annesi İsmihan Topak aile ekonomisine katkı için 5 yıldır taksicilik yapıyor İsmihan Topak: “Çocuklar olunca zorlandım ancak borcumuz çoktu” “Bazen eşimin müşterileri benim telefon numaramı istiyor”
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi İsmihan Topak aile ekonomisine katkı ...
Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde ...
Oynarken devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali, öldü
YEREL HABERLER Oynarken devrilen briketlerin altında kalan küçük ...
Isparta’da oyun oynarken üzerine briket devrilen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta’da oyun oynarken üzerine briket devrilen ...
Isparta’da vatandaşlar kentte kurulan 7 pazara HES kodu ve kimlik sorgulamasıyla alındı
YEREL HABERLER Isparta’da vatandaşlar kentte kurulan 7 pazara HES ...
Isparta’nın Deregümü köyünde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor Deregümü köyü bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekliyor Köy muhtarı Ali Toprakçı: “2 yıldır istediğimiz fiyatları bulamadık bu sezon 3 lira beklentimiz var”
YEREL HABERLER Isparta’nın Deregümü köyünde 1 milyon 200 bin domates ...