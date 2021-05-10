Isparta Valiliği’nden ‘sahte hesap’ uyarısı

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada Vali Ömer Seymenoğlu adına sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açılarak vatandaşlardan bazı taleplerde bulunulduğu belirtilerek, bu konuda duyarlı olunması istendi.

Yapılan açıklamada, “Lütfen sosyal medya/telefon yoluyla yapılan bu ve benzeri hiç bir isteğe itibar etmeyiniz” denildi.

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