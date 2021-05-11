Isparta'da 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'da emniyet ekipleri, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. F.K.’nın kent merkezinde bir adreste olduğu bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti. Polis düzenlediği operasyonla firari şahsı saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.