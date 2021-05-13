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Ticari takside izin belgesiz yakalandılar cezadan kaçamadılar Isparta’ya ticari taksi ile izin belgesiz gelen 2 kadına para cezası uygulandı

İHA

Ticari takside izin belgesiz yakalandılar cezadan kaçamadılar Isparta’ya ticari taksi ile izin belgesiz gelen 2 kadına para cezası uygulandı

Isparta’da polisin yaptığı denetimlerde kente izin belgesi olmadan ticari taksi ile gelen 2 kadına toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında kentteki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler gece boyunca da kentin giriş noktalarında gelen araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor. Kentin Antalya girişi olan Sav beldesi noktasında yapılan denetimde durdurulan bir ticari takside bulunan 2’si kadın 4 kişiye izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan Aleyna D. ve Dilara A.’ya toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan trafik ekipleri denetimler sırasında bir lambası yanmayan aracın sürücüsü ile fazla ışıklandırma nedeniyle bir tır sürücüne 144’şer lira para cezası uyguladı.

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