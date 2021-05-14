Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde arazide karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada İ.A.´nın (29) av tüfeğiyle ateş ettiği Mustafa Aslancan (37) yaşamını yitirirken, Mustafa Şenol (23) ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi İ.A., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İ.A. plakası öğrenilemeyen aracıyla geldiği Bağıllı köyü Musluk mevkisindeki arazide, aralarında husumet bulunan Mustafa Aslancan ve Mustafa Şenol ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada İ.A. yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Aslancan ve Şenol´un bulunduğu 32 ET 362 plakalı otomobile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Aslancan ve Mustafa Şenol yaralanırken, İ.A. ise olay yerinden uzaklaştı.  
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Aslancan´ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Mustafa Şenol ise ambulansla önce Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi´ne, oradan da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi İ.A. jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Savcılık incelemesinden sonra Mustafa Aslancan´ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan taraflar arasında 6 ay önce bir düğünde tartışma çıktığı ve bu nedenle husumet bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-05-14 01:04:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Valisi Seymenoğlu: “Dijital iletişim kanallarıyla bayramlaşmayı sürdürmeliyiz”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: “Dijital iletişim ...
Isparta’da bayram namazı için HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Isparta’da bayram namazı için HES kodu uygulaması
(ÖZEL) Isparta’da gül hasadı başladı Sessiz başlayan gül hasadında turizm beklentisi bayramdan sonraya kaldı Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak, önce kantarlarda tartılıyor daha sonra fabrikalara taşınıyor. Sadece Ardıçlı köyünde bin işçi gül çiçeği hasadı yapıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Isparta’da gül hasadı başladı Sessiz başlayan ...
Ticari takside izin belgesiz yakalandılar cezadan kaçamadılar Isparta’ya ticari taksi ile izin belgesiz gelen 2 kadına para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Ticari takside izin belgesiz yakalandılar cezadan ...
Hazırlanan projelerle öğrencilerin hayal gücünün gelişimi destekleniyor
YEREL HABERLER Hazırlanan projelerle öğrencilerin hayal gücünün ...
Kısıtlamayı ihlal etti, “Uzaklaştırma kararım var, gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum” dedi Uzaklaştırma kararı olduğu için eve gidemediğini söyledi, ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal etti, “Uzaklaştırma kararım var, ...