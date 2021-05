Gül tarlalarında buruk hasat

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli gül çiçeği üretim merkezlerinden Isparta'da hasat sezonu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buruk geçiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip, gül çiçeği topladığı bahçeler, bu yıl da koronavirüs nedeniyle sessiz kaldı.

Her yıl mayıshaziran aylarında hasadı yapılan gülde bu yıl yaklaşık 12-13 ton rekolte bekleniyor. Bahçelerde yetiştirilen güller sabah erken saatlerde özenle toplanarak, hiç vakit kaybetmeden fabrikalara gönderiliyor. Burada işlenen güllerden gülyağı ve gül konkreti üretimi yapılıyor. Gül alım merkezlerinde, kazanlara basım işlemi yapılıyor. Kazanda 1,5 saatlik damıtma süresi sonunda gül yağı ve yağlı sular birbirinden ayrıştırılıyor. Süzüm ve dinlendirme işlemlerinden geçtikten sonra gül yağları satışa hazır hale geliyor.

'13 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Keçiborlu'ya bağlı Ardıçlı Köyü'nde gül hasat sezonunun başladığını belirterek, "20 Haziran'a kadar hasadımız devam edecek. Bayramdayız, ancak üretmeye devam ediyoruz. İlimiz gül memleketi. Bu yıl 13 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Güllerimiz toplandıktan sonra hemen fabrikalarda kazanlarda işlenmesi gerekir. Yoksa 3-4 saat içinde etkisini kaybeder. Isparta'da gül çiçeğinden ürünlerimiz yapılıyor. Yurt içi ve dışına satılıyor. İlimizin adı duyuruluyor. İnşallah kazasız belasız hasat sezonu geçer. Çiftçilerimiz ve işçilerimiz bayram demeden üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu koronavirüsten kurtulup bir an önce gül tarlalarımızın tekrar eski günlerine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

PANDEMİDEN DOLAYI KATILIM DÜŞÜK

Gül üreticisi Yakup Yolcu, il genelinde ilk olarak Ardıçlı köyünde gül çiçeği hasadının başladığına dikkat çekerek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katılım az" dedi. Üretici olarak 4 bin dekarlık alanda rekolte yaptıklarını söyleyen Yolcu, "Bahçede sabah 05.00-08.00 arası güllerimizi toplarız. Gül çiçeği ilk köyümüzde açmaktadır. Pandemiden dolayı katılım az. Turizme de açık bizim köyümüz. Sezon şu an devam ediyor. Bir aksaklık olmadan sezonu bitireceğiz" dedi.

Gül tarlaları çok sayıda işçiye de ekonomik katkı sağlıyor. Sadece bir sezonda yaklaşık 2 bin 500 işçi gül tarlalarında çalışarak, gelir elde ediyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

