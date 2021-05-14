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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Mor renkli köy'de zambak zamanı

DHA

'Mor renkli köy'de zambak zamanı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı, 'mor renkli köy' olarak adlandırılan Kuyucak'ta, lavantanın ardından dikilen zambaklar çiçek açtı. Zambaklardan elde edilen yağın kilosu, 50 bin liraya kadar satılıyor.
'Lavanta diyarı' Kuyucak'ta mor renk zambaklar, tarlaları süslemeye başladı. Tarlaları mor renge bürüyen zambakların kökünden ise yağ elde ediliyor. Yağın kilosu, 50 bin liraya kadar alıcı buluyor. Kuyucak muhtarı Gürol Yılmaz, lavantadan sonra zambak bahçeleri oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Zambakları deneme amaçlı Fransa'dan getirerek, 3 yıl önce dikimini yaptık. Buraya çok iyi uyum sağladı. Şu an 60 dekar ekili alanımız var. Üretmeye devam ediyoruz" dedi.
Lavantada olduğu gibi zambakta da 5 bin dekarda üretim hedefleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Ekim sonundan mart ayına kadar dikim yapıyoruz. 30 santim arayla dikim yapıyoruz. Yağını kökünden alıyoruz. 1 dekardan ortalama 1200 kilo kök alıyoruz. Kuruttuktan sonra 400 kiloda 1 kilo zambak yağı çıkıyor. 1 kilo zambak yağının şu anki değeri yaklaşık 50 bin lira. Çok iyi getirisi var. 3 yılda bir oluyor. Bizde su yok. Sulu tarım yapsak üretimi 1 ya da 2 yıla düşürebiliriz" diye konuştu. 
Ziraat Odası Başkanı Mutahattin Can Selçuk ise "Lavanta ile meşhur köyümüzde artık zambak tarlalarımız da var. Bunlar üretildikten sonra kozmetikte kullanılmak üzere altyapısı ilimizde mevcut. İlimizde 12 ay tarımı hedefliyoruz. Biz üreteceğiz, ülkemiz kazanacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-05-14 11:36:15

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