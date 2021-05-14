İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın (27) şehadet haberi Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine verildi.

Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit düştü. Şehit Özdamar’ın acı haberi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Vali Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve askeri yetkililerle birlikte şehidin annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar’a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Yasin Özdamar’ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.