

Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞTaner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27), Isparta'nın Gelendost ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, dün öğle saatlerinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasin Özdamar, kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin cenazesi, hava yolu ile bugün saat 05.00 sıralarında, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Buradan nakil aracıyla götürüldüğü Gelendost Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Özdamar'ın cenazesi, saat 12.00 sıralarında alınarak, baba ocağı Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyüne ulaştırıldı. Babaevine getirilip, avluya konulan, Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesine; baba Sadettin, anne Keziban ve ağabey Bayram Özdamar sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti'li milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, dualar eşliğinde katılanların omuzlarında taşındı. Bir süre sonra top arabasına konularak, köy mezarlığına getirilen Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Gelendost Nurettin ARKAN-Ali ÇEVİKBAŞ-Taner ERDEM

2021-05-15 15:29:48



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