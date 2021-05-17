Eğirdir Gölü’nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi

DHA

Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdüren ekiplere dün kaçak ağ toplarken taciz ateşi açıldı. Jandarma kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Eğirdir Gölü'nde özellikle sazan balığı ve kerevit popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kaçak avcılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü. 15 Mayıs tarihinde ekipler, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü kıyısına bırakılmış sahipsiz bir uzatma ağ tespit etti. Ekiplerin ağı çıkarmak için çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taciz ateşi açıldı. Olayı jandarma ekiplerine bildiren göl koruma ekipleri tespit ettikleri metrelerce uzunluktaki ağlara el koydu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, "Su ürünleri kontrol ekiplerimiz gece gündüz demeden Eğirdir Gölü'nde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-05-17 17:06:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da kiraz bahçelerinde ‘beyaz’ şölen Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan: “Tur şirketleri rota olarak belirlemişti ancak pandemiden dolayı etkiyi göremedik"
YEREL HABERLER Isparta’da kiraz bahçelerinde ‘beyaz’ şölen Uluborlu ...
Isparta’da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Isparta’da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza ...
Isparta Belediye Meclisi’nden İsrail’e ortak tepki
YEREL HABERLER Isparta Belediye Meclisi’nden İsrail’e ortak tepki
Eğirdir Gölü’nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi
Isparta’da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Isparta’da berber ve kuaförler müşterilerine ...
Isparta’da tam kapanmanın ardından yoğunluk Banka, döviz büroları ve fatura ödeme noktalarının önlerinde kuyruklar oluştu. Vatandaşlar park ve bahçelerde oturarak temiz havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Isparta’da tam kapanmanın ardından yoğunluk Banka, ...
Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0
'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi, Isparta'da son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER 'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi, Isparta'da son ...
Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna ...