Başkan Başdeğirmen bisiklete bindi, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisikletiyle cadde cadde gezerek, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Isparta Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Isparta Belediyesi tarafından bayram için hazırlanan 19 Mayıs otobüsü, caddelerde tur attı. 7’den 70’e etkinliklere katılan vatandaşlar, üstü açık otobüsle Isparta caddelerinde marşlar eşliğinde gezme fırsatı buldu. Kimisi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti, kimisi de otobüste çalan marşlara eşlik etti.

19 Mayıs otobüsünün şehir merkezindeki gezintisi devam ederken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bisiklete bindi, kent merkezinde Ispartalılara Türk bayrağı dağıttı. Mimar Sinan Caddesi’nden başlayan Türk bayrağı dağıtımı, Kaymakkapı Meydanı’na kadar devam etti.

Başkan Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı’ndaki Türk bayrağı dağıtımı sonrası Çayboyu’na geçti. Banklarda ve çim üzerinde oturan Ispartalılarla sohbet etme fırsatı bulan Başkan Başdeğirmen, vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Başkan Başdeğirmen, araç sürücülerine de bayrak vermeyi ihmal etmedi.

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