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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)İYİ PARTİ Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek (60), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek, geçen nisan ayında koronavirüse yakalandı. Rahatsızlanması üzerine 22 Nisan günü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Başkan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-05-19 20:06:11



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