19 Mayıs’ı havada kutladılar

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde paraşütçüler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı havada Türk bayrağı açarak kutladı.

Eğirdir’de Karatepe’den havalanan paraşütçüler, ilçe semalarında Türk bayrağı dalgalandırarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Eğirdir Gölü üzerinden gökyüzünde süzülen paraşütçüler, Altınkum plajına iniş yaptılar.

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