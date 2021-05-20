Isparta, üniversiteye fakültesi binası yapımı için kenetlendi Başkan Başdeğirmen öncülüğünde kurulan dernek aracılığıyla fakülte binası inşa edilecek

Isparta’da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan dernek vasıtasıyla üniversiteye fakülte binası inşa edilmesi için harekete geçildi. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların da yardımlarıyla en kısa sürede bir fakülte binası yapıp, teslim etmek istediklerini söyledi.

Isparta’da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, işadamları ve vatandaşlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin(ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Başkan Başdeğirmen’in öncülüğünde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar’ın da yer aldığı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği kuruldu. Dernek başkanlığına ise Başkan Başdeğirmen getirildi. Dernek aracılığıyla kentteki hayırsever vatandaşların da destekleriyle üniversiteye fakülte binası inşa edilecek. Hızırbey Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda yapılacak eğitim binası için Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Başdeğirmen ile ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler arasında protokol imzalandı.

“Hedefimiz şehrimizi ve kampüsümüzü güçlendirmektir”

İmza töreninde konuşan Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, üniversiteye fiziki anlamda destek vermek istediklerini belirterek, bu konuda dernek kurduklarını söyledi. Başdeğirmen, “Isparta Belediye Başkanı olarak ben, işadamlarımız ve vatandaşlarımızla üniversitemize destek vermek amacındayız. Burada yapılacak okulun belediyemiz ve diğer kurumlarımızla alakası yoktur. Yapılacak yatırım Ispartalı vatandaşlar olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne destek anlamındadır. Sadece vatandaşlarımızın vermiş olduğu katkılarla yapılacak bir yatırımdır. Bizler üniversitenin çok daha ileri gidebilmesi, eğitimin güçlü olması, Türkiye’de söz sahibi olabilmesi ve gençlerin eğitimini aldıktan sonra başarılı şekilde ismimizi güçlü tutması amacındayız. Hedefimiz şehrimizi ve kampüsümüzü güçlendirmektir” dedi.

“Vatandaşlarımızın da katkılarıyla kıvılcımı yakmak istiyoruz”

Devletin eğitime büyük destekler verdiğine değinen Başdeğirmen, “Devletimiz burada bizim yapmak istediğimiz okulu, en iyi şekilde yapabilecek güçtedir. Vatandaşlar olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun amacındayız. Isparta’mızda Hızırbey Mahallesi’nde daha önce kız sağlık kolejinin alanı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği’ne tahsis edilmiştir. Burada okulumuzun yapılması görüşülmüş ve anlaşılmıştır. Dernek olarak vatandaşlarımızın da katkılarıyla o kıvılcımı yakmak istiyoruz. Amacımız Ispartalılar olarak bu işin içerisinde olduğumuzu gösterebilmektir. İnşallah kendi imkanlarımızla burayı yapıp üniversitemize teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın maddi ve ayni yardımlarıyla bu okulu bitireceğiz. Daha önce 5 okulumuzu böyle yapıp teslim etmiştik. Bu okulumuzu da yaparak inşallah girişine destek veren vatandaşlarımızın isimlerini yazarak, teslim ederiz” diye konuştu.

“Öneri rahmet Soner Toros’tan geldi”

Başdeğirmen, üniversiteye fakülte binası yapımı önerisinin geçen ay korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Soner Toros’dan geldiğini belirterek, “Kendisi geçen yıl bana geldi ‘ISUBÜ’ye ilk binayı siz yapsanız olur mu?’ dedi. Ondan sonra biz bu işi hızlandırdık. Kafamıza yerleşti. Sonra sizinle paylamışmış ve siz de uygun gördünüz. İşte bugünlere geldi” dedi.



“İşadamlarımıza anlatıp desteklerini alacağız”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ise Belediye Başkanı Başdeğirmen ile 45 ay önceki görüşmelerinde böyle bir fikrin kendisine iletildiğini ve dernekte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Tutar, “Sürekli olarak eğitimin içerisindeyiz. Şahsımız adına bu dernekteyiz. Üyelerimize daha kolay ulaştığımız için onlara giderek üniversitede yeni bir fakülte yapmak istediğimizi anlatacağız ve onların da yardımlarını alacağız. Onların da destekleriyle bu binayı yapmak istiyoruz. Isparta’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.