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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelendost ilçesinde yağmur duası yapıldı

İHA

Gelendost ilçesinde yağmur duası yapıldı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde vatandaşlar havaların kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası yaptı.
Gelendost ilçesinde kuraklığın etkili olması ve bahar mevsiminde beklenen yağışların yağmaması üzerine vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Çimici parkta İlçe Müftüsü ve imam hatiplerin okuduğu Kuranı Kerim ve vaazın ardından eller semaya açılarak, hayırlı rahmet ve bereket dilendi. Yağmur duası sonrasında ilçenin hayırseverleri ve belediye tarafından halka yemek ikramında bulunuldu.
“Ekinlerimiz susuz kaldı"
İlçe halkının geçimini tarımdan sağladığını belirten Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, "Kurak geçen ilkbahar mevsimini yaşıyoruz. Toprak ve ağaçlar yağmura hasret, yağmur olmayınca ekinlerimiz susuz kaldı. İnşallah hayırlı rahmetler olur ve hububatlarımız tohumlanarak çıkar. Halkımız ile birlikte hep beraber ellerimizi semaya açarak dualarımızı ettik. Rabbim kabul eylesin inşallah" dedi.

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