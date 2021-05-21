Isparta’da kumar oynayan 9 kişiye 33 bin 694 lira para cezası

Isparta’da kumar baskınında yakalanan ve Covid19 tedbirlerini ihlal eden 9 şahsa toplam 33 bin 694 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs günü Fatih Mahallesi’nde bir adreste kumar oynandığı ve pandemi tedbirlerinin ihlal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda içeride 9 şahsın bulunduğu belirlenirken, yapılan aramada 150 TL para, 315 adet iskambil kâğıdı, namlusu kesilmiş 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 2 adet fişek ve Rambo bıçağı olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

İkamet sahibi hakkında ‘Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama ve 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’ kapsamında adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 33 bin 694 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

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