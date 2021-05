Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek amacındayız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Binbirevler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık ve AK Parti Mahalle Temsilcisi Yusuf Karaşahin ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, Başkan Başdeğirmen’den bazı yatırımlar istediklerini ve bunların tek tek yerine getirildiğini söyleyerek bundan dolayı teşekkür etti. Şıkşık, mahallelerindeki Şehit Yunus Emre Parkı’nın tamamlanmasını istediklerini, mezarlık alanı talep ettiklerini, pazaryerinin üstünün kapatılması ile asfalt çalışmaları istediklerini dile getirirken, “Çok şükür, bugün isteklerimiz bir bir yerine geliyor. Asfaltımız da program dahilinde mahallemize en kısa sürede geleceğine eminiz” dedi.

Binbirevler Mahallesine yapılan mezarlık alanının yıllardan buyana vatandaşların bir isteği olduğunu dile getiren Şıkşık, mahallelerinin tüm eksiklerinin giderileceğine olan inancını dile getirerek, “Hizmetlerin en güzelini ve büyüğünü alıyoruz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Isparta’ya yapılan 16 semt sahasından birisinin de Binbirevler’de olduğunu dile getiren Muhtar Şıkşık, yine saha yanına açık hava spor aletlerinin konulacağını, çocukların da vakit geçirmek için güzel bir yere kavuşmasından dolayı teşekkür etti.



“Şehrimizi daha üst seviyede bir şehir haline getirmek amacındayız”

Isparta’nın 44 mahallesinde vatandaşların rahat bir hayat sürdürebilmeleri için her türlü alt ve üst yapıların yapılması için söz verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlerin vazifesi öncelikle vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmek. Verdiğimiz sözlerin yanı sıra günümüz şartlarına göre yapılması gereken her türlü çalışmaları da yapıyoruz. Allah’ın izniyle şehrimizi daha yaşanabilir, daha üst seviyede bir şehir haline getirmek amacındayız” dedi.



“Pazar yerleri için çalışmalar sürüyor”

İki pazaryerinin üstünün kapatılması ile ilgili olarak da program dahilinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Binbirevler Mahallesi’nin de pazaryeri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Mahallelere yapılacak olan sosyal tesisler ile ilgili de bilgiler veren Başdeğirmen, yine mahallelerdeki mevcut sosyal tesislerin de bakımlarının yapılacağını dile getirdi.

“Isparta bizim, başka bir Isparta yok”

Şehirdeki tüm camilerde de bakımların yapıldığını, şu ana kadar 35 caminin tuvaletlerinin, çevre düzenlemelerinin yapıldığını, periyodik olarak temizliklerinin yapıldığını ifade eden Başdeğirmen, Covid sürecine de değindi. Başdeğirmen, “Muhtarlarımızla her zaman irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Amacımız şehrimizin en güzel şekle gelmesidir. Şehir hepimizin, Isparta bizim, başka bir Isparta yok. Bizlerde meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle, çalışanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çok daha güzel hizmetleri birlikte yapacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen cuma namazı öncesinde ayrıca çocuklar ve kadınlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

