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Doğuştan engelli Azra, lösemiye yenildi

DHA

Doğuştan engelli Azra, lösemiye yenildi


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'da yaklaşık 3,5 ay önce lösemiye yakalanan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 8 yaşındaki Azra Ecrin Eryiğit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta SDÜ Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalışan Veli Eryiğit ve Tenzile Eryiğit çiftinin ikinci çocuğu olan, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli kızları Azra Ecrin'e yaklaşık 3,5 ay önce de lösemi teşhisi konuldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Azra Ecrin, daha sonra babasının çalıştığı SDÜ Hastanesi'ne getirilerek burada tedavisine devam edildi. Azra Ecrin Eryiğit, tüm müdahalelere rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.
Azra Ecrin Eryiğit'in cenazesi dün Eğirdir ilçesine bağlı Kervansaray Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Veli ve Tenzile Eryiğit çifti, Azra'nın ağabeyi Berkant, dedesi Osman Kartal ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazede Azra Ecrin'in annesi Tenzile Eryiğit, anneannesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Azra Ecrin Eryiğit toprağa verildi.
Kızı Azra Ecrin´in engelli olduğunu anne karnında öğrendiklerini belirten Veli Eryiğit, "Anne karnındayken 4-5 aylık civarındayken aldırmadık 'candır' dedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Tedaviye burada başladık, daha sonra Akdeniz Tıp'a çocuk nörolojisine gittik. Epilepsi olduğu için orada tedaviye başladık. Kontroller oluyordu, gelip gidiyorduk. Lösemi olduğunu da orada öğrendik, 3,5 ay oldu. Tedaviye başladık kemoterapi aldı. Daha sonra Isparta'ya getirdik biz Isparta'da olunca, Isparta bizim memleket. Burada tedavi gördük. Hücreler ölünce kemoterapiyi kaldıramadı" dedi.
Eğirdir'de balıkçılıkla uğraşan Azra Ecrin´in dedesi Osman Kartal da, "Hiç kolay değil, ne diyebilirim, nur içinde yatsın, Allah'ım mekanını cennet etsin, rabbim. Bir tane kız torunum vardı, gitti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-05-22 13:11:31

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