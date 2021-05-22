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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta 32 Spor’a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

İHA

Isparta 32 Spor’a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

Misli.com 3. Lig PlayOff final maçında Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve sporseverler takımı uğurladı.
Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta 32 Spor için belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcıları ile taraftarlar katıldı. Belediye hizmet binası önüne gelen takım otobüsünü Belediye Başkanı Başdeğirmen ve taraftarlar karşıladı. Burada takımın final maçında başarılı olabilmesi için dua edildi.

"Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması"
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor’un bir yıllık büyük mücadelelerin ardından bugünlere geldiğini belirterek, "Bugün çok mutlu bir günün başlangıcı. Bir yıl boyunca çok büyük mücadelelerle alınan başarılarla bugünlere geldik. Yıllarca Bölgesel Amatör Lig’de oynadıktan sonra 3. lige ilk çıktığımız yılda 2. lig için finale kalmak çok şükür bize nasip oldu. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz buraya gelmek için çok mücadele verdi. Bizler de bize düşen görevi layıkıyla yerine getirdik. Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması ve 2. lige ve daha sonra süper lige çıkarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesidir" dedi.

"Isparta, bu maçı ayakta izleyecektir"
Takımın başarmak için çalışacağını ifade eden Başdeğirmen, "Centilmenlik ölçülerinde başarmak için çalışacağız. Yensek de yenilsek de, şampiyon olsak da olmasak da biz Isparta’yız, Ispartasporluyuz. İnan ki canlı yayınlanacak bu maçı Isparta, ayakta izleyecektir. Arkanızda koskoca bir şehrin olduğunu, siz koştukça bizlerin coştuğunu bilin" diye konuştu.

"Takım yönetimine teşekkür ederiz"
Takım yönetimine de teşekkür eden Başdeğirmen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Atakan başkan çok büyük fedakarlıklarla bugüne gelmek için gecesini gündüzüne kattı. Takımı buraya kadar getirdiği için tekrar başkanımıza, yönetimimize ve futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar, Allah selamet versin."
Başdeğirmen’in konuşmasının ardından takım otobüsü alkışlar ve tezahüratlarla Eskişehir’e uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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